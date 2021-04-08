عام / رئيس جمهورية أذربيجان يمنح الأمين لمنظمة التعاون الإسلامي وسام الصداقة الأذربيجاني
الخميس 1442/8/26 هـ الموافق 2021/04/08 م واس
جدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس
استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم في القصر الرئاسي في العاصمة باكو، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
ومنح الرئيس علييف, معالي الأمين العام للمنظمة خلال الاستقبال, وسام الصداقة تقديرا لجهوده في تقوية وتعزيز العلاقات بين جمهورية أذربيجان ومنظمة التعاون الإسلامي.
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22:48ت م
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