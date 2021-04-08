جدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساستقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم في القصر الرئاسي في العاصمة باكو، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.ومنح الرئيس علييف, معالي الأمين العام للمنظمة خلال الاستقبال, وسام الصداقة تقديرا لجهوده في تقوية وتعزيز العلاقات بين جمهورية أذربيجان ومنظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //22:48ت م0304