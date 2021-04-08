الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واستستكمل غداً منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 25 بإقامة 3 مباريات.وتجمع المواجهة الأولى، التعاون بضيفه العين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة 7:00 مساءً، حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة 16 بـ 20 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ 4 بـ 38 نقطة في جدول الترتيب.وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، يستقبل فريق ضمك فريق النصر عند الساعة 7:05 مساءً، حيث يحتل ضمك المرتبة 15 بـ 24 نقطة، في المقابل يحتل النصر المرتبة الـ 5 بـ 36 نقطة.وفي مكة المكرمة يستضيف الاتحاد صاحب المركز الـ 3 بـ 42 نقطة فريق الهلال الذي يحتل المركز الأول بـ 48 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.// انتهى //23:06ت م0306