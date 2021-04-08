عمّان 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واستغلب فريق الحسين إربد على نظيره معان بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير محمد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبتلك النتيجة، رفع الحسين إربد رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة الترتيب، فيما استقر معان في المركز الأخير دون نقاط.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا السلط وشباب الأردن سلباً، ليرفع السلط رصيده إلى نقطة في المركز الثاني، ورفع شباب الأردن رصيده إلى نقطة في المركز الثالث.// انتهى //23:30ت م0310