واشنطن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تقديم الدعم النقدي للاقتصاد الأمريكي، للمحافظة على بقاء التعافي الاقتصادي على مساره الصحيح.وأشار تقرير صادر اليوم عن البنك إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2021 زاد بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الرابع من العام الماضي، رغم تعثّره في الوصول إلى المستوى الذي كان عليه قبل بداية جائحة كورونا.ورجّح التقرير استغراق مزيدٍ من الوقت لتحقيق أهداف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن فرص العمل واستقرار الأسعار.كما توقّع التقرير، ارتفاع أسعار الفائدة في العام 2022 حتى بداية 2024، وسط تصاعد نسبة التضخم في أمريكا بحوالي 2.2 ٪ ، لتفوق توقعات الفيدرالي البالغة 2 ٪.// انتهى //23:30ت م0311