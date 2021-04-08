نيويورك 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقديم دعم نقدي لتعزيز تعافي الاقتصاد الأمريكي.فقد قفز المؤشر داو جونز الصناعي 57.77 نقطة بما يعادل 0.17 في المئة ليصل إلى 33504.03 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 17.27 نقطة أو 0.42 في المئة مسجلاً 4097.22 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 141.30 نقطة أو 1.03 في المئة إلى 13830.14 نقطة.// انتهى //23:43ت م0313