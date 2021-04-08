حائل 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, عزاءهما ومواساتهما لمدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة مفرح بن عوض الرويلي في وفاة والدته "رحمها الله"، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لسموهما اليوم, بابن الفقيدة مفرح الرويلي الذي عبر عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما, سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموهما الأجر والثواب .// انتهى //23:44ت م0314