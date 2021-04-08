جنين 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عن الأسير عصام محمد أبو السباع من مخيم جنين بعد اعتقال استمر 19 عاماً، من سجن النقب الصحراوي عبر حاجز الظاهرية في الخليل.ونقلت مصادر محلية عن أبو السباع بعد الإفراج إن "سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل مما اتفقت عليه بتحسين ظروف اعتقال الأسرى"، مؤكداً أن الفرحة لن تكتمل إلا بتبييض السجون، وأنه بدون وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام لن تتحقق حريتنا واستقلالنا وستبقى سلطات الاحتلال تمعن بسياستها العدوانية والتوسعية.وتطرق أبو السباع إلى معاناة الأسرى المرضى وكبار السن وسياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقهم، من خلال اقتصار العلاج المقدم على المسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية، إضافة إلى حرمانهم من الزيارات خاصة بعد جائحة كورونا، والنقص الشديد في وسائل الوقاية، مناشداً المؤسسات الدولية العمل على إنقاذ حياة الأسرى المرضى.// انتهى //23:54ت م0317