الرياض 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واستابع الحزم صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مباريات الجولة الـ 30 متقدماً بفارق ٩ نقاط عن أقرب منافسيه بعد فوزه على مستضيفه النجوم بهدف وحيد ليرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة بينما بقي النجوم في مؤخرة الترتيب برصيد ٢٠ نقطة.بدوره حقق الفيحاء الوصيف أكبر نتائج الجولة بعد انتصاره على ضيفه عرعر برباعية نظيفة ليحافظ على مركزه الثاني برصيد ٦٤ نقطة و يتجمد رصيد عرعر عند ٢١ نقطة في المركز قبل الأخير.وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مواجهة هجر صاحب المركز الخامس برصيد ٤٧ نقطة مع النهضة صاحب المركز السادس عشر برصيد ٣٣ نقطة.ونجح البكيرية من حصد نقاط المباراة كاملة من مواجهة ضيفه نجران بعد الفوز عليه بهدف وحيد ليرفع البكيرية رصيده إلى ٢٧ نقطة في المركز السابع عشر ويتوقف رصيد نجران عند ٣٦ نقطة في المركز الثالث عشر.وفي مباراة مثيرة حقق الكوكب الفوز خارج أرضه على مستضيفه أحد وبثلاثة أهداف لهدفين ليصل الكوكب إلى النقطة ٤٥ في المركز السادس ويتأخر أحد إلى المركز السابع برصيد ٤٣ نقطة.وفي ختام مباريات اليوم الأول من الجولة ٣٠ حقق جدة الفوز على ضيفه الطائي بهدفين نظيفين رفع بها رصيده إلى ٣٩ نقطة في المركز الثاني عشر ويتوقف رصيد الطائي عند ٥٥ نقطة في المركز الرابع.وعاد الساحل بنقاط الفوز المهمة خارج أرضه من مواجهة مستضيفه الخليج بعد الفوز عليه بهدف مقابل لا شيء ليرتقي الساحل إلى المركز الرابع عشر برصيد ٣٥ نقطة ويبقى الخليج برصيد ٤١ نقطة في المركز الثامن.ونجح الشعلة صاحب المركز العاشر برصيد ٤٠ نقطة من تحقيق الفوز خارج ملعبه وبهدف وحيد على الدرعية صاحب المركز الحادي عشر برصيد ٣٩ نقطة.وفي ختام مباريات الجولة تابع الجبلين نتائجه المميزة، محققا الفوز هذه المرة على العدالة بثلاثة أهداف لهدف، متمسكاً في مركزه الثالث على جدول الترتيب برصيد ٥٩ نقطة، بينما تجمد رصيد العدالة عند المركز التاسع برصيد ٤٠ نقطة.// انتهى//00:13ت م0003