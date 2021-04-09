الطائف 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, احتفلت جامعة الطائف أمس الخميس بطلابها وطالباتها خريجي الدفعة 17 افتراضيًا.وشمل الحفل العديد من الفقرات والكلمات الخطابية، بُدئت بكلمة لرئيس الجامعة الدكتور يوسف عبده عسيري الذي هنأ فيها خريجي هذا العام وأولياء أمورهم, ثم أعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط النتيجة العامة لخريجي وخريجات هذا العام والبالغ عددهم 16416 طالباً وطالبة.بعدها ألقيت كلمة خريجي وخريجات هذا العام من خلال قصة يرويها الخريجون عن كلياتهم وتخصصاتهم من قلب الجامعة, تبع ذلك أداء القسم افتراضيا لطلاب وطالبات كلية الطب, ثم أوبريت التخرج لهذا العام.// انتهى //00:21ت م0005