الطائف 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسعبر رئيس وأعضاء النادي الأدبي الثقافي بالطائف عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي وذلك لموافقته بتسمية أحد شوارع الطائف باسم الشاعر محمد الثبيتي رحمه الله والذي يدل على اهتمام سموه بالقامات الأدبية والإبداعية بالمنطقة.وأوضح رئيس النادي عطا الله الجعيد إنه ليس بمستغرب موافقة سموه على إطلاق اسم الشاعر على أحد الشوارع بالطائف وهو المثقف والأديب والمسؤول الذي يدعم الجانب الأدبي والثقافي في بلادنا خاصة وفي الوطن العربي بشكل عام .وشكر الجعيد الجهات التي كان لها دور منها أكاديمية الشعر العربي وأمانة الطائف, مشيراً إلى أنه من المبهج أن الموافقة جاءت متزامنة مع انطلاق جائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف.// انتهى //00:29ت م0006