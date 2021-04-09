الطائف 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأقامت إدارة التعليم بمحافظة الطائف أمس الخميس، حفل تكريم الطالبات المتفوقات للعام الدراسي الحالي والبالغ عددهن 498 طالبة متفوقة، وذلك في الحفل الافتراضي الذي نظمته إدارة التوجيه والإرشاد للبنات عبر القاعة الافتراضية، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي.وهنأ اللهيبي خلال كلمته الطالبات المتفوقات، مثمناً جهود أولياء الأمور والمدارس على الدعم والمتابعة، وتوفير الظروف التربوية والبيئة الملائمة لضمان تحقيق التفوق، مشيراً إلى ما أولته وزارة التعليم للطلبة المتفوقين من اهتمام وعناية عبر تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء الشخصية، واستثمار القدرات، وتعزيز الهوية لأجيال واعية بما يتناسب مع تطلعات المجتمع والرؤية المستقبلية, مشيدًا بدور إدارة التوجيه والإرشاد "بنات" في تعزيز الطالبات وتحفيزهن على التقدم والنجاح.إثر ذلك قدمت الطالبة سديم الحارثي كلمة الطالبات المتفوقات, موجهة الشكر خلالها لكل من ساهم في الدعم أو التحفيز للوصول إلى التفوق.بعد ذلك تقدمت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بالشكر لفريق العمل الإشرافي والإداري بالإدارة، مشيدة بالدعم والمتابعة والتحفيز من قبل الشؤون التعليمية "بنات ".// انتهى //01:07ت م0007