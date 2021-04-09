نيويورك 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضياً بطلاب الكلية الحربية الأمريكية للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء استعراض موجز عن جهود المملكة ومساهماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام، لاسيما جهودها كذلك في تعزيز أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها الإنسانية.كما تناول معاليه رؤية المملكة 2030 التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية.وتحدث السفير المعلمي عن تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، مستعرضاً إنجازات المملكة الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة، فضلاً عن المساهمات في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشاريعها التنموية والإنسانية لاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وجهودها في تقديم مشاريع قوانين القرارات الأممية أو دعم مشاريع القرارات المطروحة من قبل المنظمة أو الاعضاء التي تصب في المصلحة الدولية الإنسانية.حضر اللقاء، مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.// انتهى //01:30ت م0009