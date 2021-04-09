أديس أبابا 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي أمس الخميس عن بلوغ عدد المصابين بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 4 ملايين و301 ألف إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 114 ألفًا و600 وفاة.وأوصى المركز الأفريقي في بيان الدول الأفريقية بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد ورصد الوفيات السريعة والرصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.// انتهى //03:16ت م0011