القاهرة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تبنت سياسات استباقية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين واستدامة الأنشطة الاقتصادية التي نجحت بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة.وأبرزت صحف الجمعة الترحيب العربي والدولي بقرارة الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني بما في ذلك استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".ونشرت تشديد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن بلاده يمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن أو التحكيم الدولي في قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن المفاوضات السابقة لم تصل إلى نتائج وأخرها جولة كينشاسا.وسلطت صحف القاهرة الضوء على تأكيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أنه لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية في لبنان دون إيجاد مخرج للأزمة السياسية.وتناقلت مطالبة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إيران بكبح جماح الميليشيات التابعة لها في بلاده.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تجاوز حاجز الـ 133 مليون إصابة.// انتهى //08:59ت م0016