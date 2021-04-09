بيروت 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة ستصبح خلال الأعوام العشرة القادمة ـ بإذن الله ـ مركزًا عالميا للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها.وركزت على استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية رغم مواصلة المواقف والمساعي العربية والدولية لحللتها وسط مخاوف من عودة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.وأخبرت صحف بيروت عن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات القبلية العنيفة في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان إلى 132 قتيلا في ظل تحذيرات من نفاد الأدوية محليًا وتعرض المسعفين لإطلاق النار.وتطرقت صحف الجمعة إلى شؤون متفرقة من بينها مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بإقرار خطة الوظائف، وإعلان سكريتر مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن كييف لن تحاول استعادة منطقة دونباس شرقي البلاد بالقوة.// انتهى //09:25ت م0018