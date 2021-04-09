رام الله 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم عودة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى الأرضي الفلسطينية أمس، بعدما أجرى فحوصات طبية كانت مقررة له سابقًا في ألمانيا.وسلطت الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث استولى المستوطنون على عمارات وقطعة أرض في سلوان، ونفذوا اقتحامات لباحات المسجد الأقصى والمقامات الإسلامية في كفل حارس، فيما اعتقل الاحتلال عدد من الفلسطينيين في الخليل والقدس وبيت لحم، واقتحمت قوات القمع قسمين في سجن ريمون.وأولت صحف الجمعة اهتمامًا بإعلان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.ونشرت إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التغول الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية المحتلة، وعدّته تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي والشرعية الدولية.وتحدثت الصحف عن ترحيب منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن التزامه بحل الدولتين، كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 28 وفاة و2884 إصابة جديدة، و1898 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين عن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، عدم التعاون مع تحقيق الجنائية الدولية.// انتهى //10:25ت م0024