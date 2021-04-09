ينبع 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسنظم قسم إرشاد الطالبات بإدارة التعليم بالمحافظة بالشراكة مع الثانوية الخامسة بينبع البحر أمس، عبر برنامج زووم ملتقى الطالبات الأول للمرحلة الثانوية بعنوان "تعلمت هذا العام"، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في التعليم عن بعد لطالبات المرحلة الثانوية.وأشاد مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي بفكرة الملتقى وإسهامه في تقييم رحلة التعليم عن بعد التي امتدت لعام دراسي كامل، والسعي إلى تطوير آليات العمل من خلال القائمين على العملية التعليمية والتربوية .من جهتها أشارت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي إلى أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات التي تنقل صورة ذهنية حقيقية وإيجابية عن البيئة التعليمية التي تنتمي إليها كل طالبة مشاركة، ‏‏وتسهم في تحسين المهارات العلمية والعملية لطالبات المرحلة الثانوية .// انتهى //11:40ت م0028