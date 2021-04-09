جدة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأطلقت بلدية محافظة أضم أمس، مبادرة "امتثالك أمانة " التي تستهدف المنشـآت والأسواق بالمحافظة بمشاركة عدد من المتطوعين للحفاظ على ‫سلامة المجتمع ورفـع الوعي لدى العاملين ومرتادي المنشآت.وتأتي المبادرة امتدادًا للشراكة المجتمعية بين البلدية والمتطوعين من أبناء المجتمع للتوعية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات والتدابير الموصى بها من الجهات المختصة التي تهدف لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع.ووزعت المبادرة 500 ملصق توعوي على جميع منشآت المحافظة تشرح فيها الطرق السليمة والصحيحة لتطبيق الاجراءات الاحترازية على العاملين ومرتادي المنشآت، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كوفيد 19"، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة وضرورة التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات بالاتصال على مركز البلاغات 940 .// انتهى //11:40ت م0029