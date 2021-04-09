جدة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسالتقى فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، في القصر الرئاسي في العاصمة باكو، أمس، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.وهنأ الأمين العام الرئيس علييف على تحرير الأراضي الأذربيجانية، وذلك وفق القرارات الأممية والقرارات الوزارية لمنظمة التعاون الاسلامي ذات الصلة.كما عقد الأمين العام اجتماعا مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، حضره أعضاء فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بالأراضي الأذربيجانية المحتلة.// انتهى //11:45ت م0030