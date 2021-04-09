ينبع 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسنفذ قسم تقنية المعلومات بتعليم ينبع أمس، ورشة للدعم الفني لمسابقة "مدرستي تبرمج" عن بعد، بحضور 100 متدربة من مسؤولات التحول الرقمي بالمدارس .وأوضحت مساعد مدير قسم تقنية المعلومات بتعليم ينبع هدى البهيجي أن الورشة تضمنت جاهزية الأنظمة، وتوفير الدعم الفني لجميع المستخدمين على مدار الساعة، وجدولة مواعيد تدريبية من الفريق لكل مدرسة، وإطلاق حزمة من البرمجيات لإدارة العملية بكل يسر وسهولة .وأضافت البهيجي أن الورشة تناولت التعريف بالمسابقة وطريقة المشاركة، وشرحا عمليا لماين كرافت الإصدار التعليمي سواءً على التطبيق أو على الموقع، والتطرق إلى الأسئلة الشائعة ومناقشتها مع المتدربات، مشيدة بجهود فريق الدعم الفني لمسابقة مدرستي تبرمج في نقل خبرة التدريب إلى موظفي وموظفات التحول الرقمي بالمدارس .// انتهى //11:58ت م0031