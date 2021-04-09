عمّان 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.63 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1782.7 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.6 مليون دينار أردني مقارنة مع 11.2 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 40.7 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 33.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 56.0 مليون دينار للأسبوع السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 34.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 16090 صفقة.// انتهى //13:21ت م0037