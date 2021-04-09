الرباط 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن قرار الحكومة المغربية أمس، تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب إلى 10 مايو المقبل، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.وتحدثت عن تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رسالة وجهها إلى الأردنيين،أن الفتنة وئدت وأن الأردن آمن ومستقر.وفي الشأن اللبناني، تطرقت صحف الرباط إلى المواقف التي عبر عنها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي حث المسؤولين اللبنانيين على الإنهاء الفوري للتعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية.وتابعت أزمة سد النهضة، وأبرزت تأكيد مصر والسودان حقهما في اتخاذ كافة الخيارات بعد فشل مفاوضات كنشاسا، في الوقت الذي أصرت فيه إثيوبيا على ملء السد.وتناقلت صحف الجمعة إعلان بغداد أن الولايات المتحدة تعهدت بسحب جزء كبير من قواتها من العراق، وأن البلدين اتفقا على عدم وجود قوات أجنبية في العراق.وأخبرت عن عزم الجيش الأوكراني المشاركة في سبع مناورات بحرية مع قوات حلف شمال الأطلسي وسط شكاوى كييف من تصاعد هجمات الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد.// انتهى //13:25ت م0038