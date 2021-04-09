الخرطوم 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع المسؤولين في قطر.ولفتت الانتباه إلى ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية التي شهدتها الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور إلى 132 قتيلا.وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أنه لن يتم التحول الاقتصادي المنشود والتنمية المستدامة دون آلية لتطوير تجارة المحاصيل من خلال بورصة المحاصيل الزراعية وبورصة المعادن وربط المنتج المحلي بالسوق العالمي.وسلطت صحف الجمعة الضوء على تحذير رئيس اتحاد المصارف السوداني طه الطيب من التقاعس في تجديد وتطبيق قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في السودان، مؤكدًا أن القوانين الموجودة تحتاج إلى تحديث لمواكبة المستجدات على الصعيد الدولي لتسهيل الإندماج في النظام المالي العالمي.ونشرت دعوة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية صامويل وربيرغ ، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لحل أزمة سد النهضة، معلنًا رفض بلاده لأي إجراءات أحادية الجانب.وعرجت صحف السودان على إدانة الخارجية الفلسطينية أمس التغول الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وعدّته تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي والشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها.// انتهى //13:39ت م0041