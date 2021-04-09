جدة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأوفد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وفدا من الأمانة العامة للمنظمة للمشاركة في عملية ملاحظة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى اليوم الجمعة في جيبوتي .وفور وصوله إلى جيبوتي شارك وفد الأمانة العامة مع بعثات ملاحظة الانتخابات من منظمات إقليمية أخرى في اجتماع عقد بوزارة الخارجية، والتقى كذلك مع وزراء الداخلية والعدل والمرأة والأسرة ورؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية المعنية بالانتخابات وهي المجلس الدستوري واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والهيئة الوطنية للإعلام، حيث جرى خلال الاجتماعات استعراض الترتيبات والاستعدادات التي اتخذت لإجراء الانتخابات.كما شارك الوفد في لقاء المرشحين للانتخابات الرئاسية، والتقى الرئيس الحالي للجمهورية إسماعيل عمر جيله والمرشح المستقل في الانتخابات زكريا إسماعيل.ونقل وفد الأمانة العامة إلى كبار مسؤولي الحكومة والمؤسسات الوطنية في جيبوتي تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتمنياته بنجاح العملية الانتخابية وبمزيد الاستقرار والأمن والتقدم لشعب جيبوتي.وأكد وفد الأمانة العامة الأهمّية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي لملاحظة الانتخابات في الدول الأعضاء انطلاقا من الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها ميثاق المنظمة ومقررات وقرارات القمة ومجلس وزراء الخارجية.// انتهى //13:47ت م0042