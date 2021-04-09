اقتصادي / غرفة حائل تختتم عدداً من اللقاءات التعريفية بسوق العمل

الجمعة 1442/8/27 هـ الموافق 2021/04/09 م واس
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حائل 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس
اختتمت غرفة حائل ممثلة بمركز سيدات الأعمال أمس، عدداً من اللقاءات التعريفية بعنوان "أطلق قدراتك الكامنة والتأهيل لسوق العمل".
وتهدف اللقاءات التي استمرت 3 أيام - عن بعد -، إلى تطوير وتشجيع الفتيات على الانخراط في سوق العمل وتوسيع قاعدة المعرفة لدى المشارِكات وتحقيق الريادة في كل ‏المجالات بالتعرف على تقنيات ووسائل البحث عن الوظيفة وإعداد ‏السيرة الذاتية بشكل نموذجي والاستعداد لاجتياز المقابلات ‏الشخصية بنجاح والقدرة على الاتصال والتعامل مع الآخرين ‏واكتشاف أهم الميول الوظيفية والقدرات المهنية.‏
// انتهى //
13:49ت م
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