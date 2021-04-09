اقتصادي / غرفة حائل تختتم عدداً من اللقاءات التعريفية بسوق العمل
الجمعة 1442/8/27 هـ الموافق 2021/04/09 م واس
حائل 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس
اختتمت غرفة حائل ممثلة بمركز سيدات الأعمال أمس، عدداً من اللقاءات التعريفية بعنوان "أطلق قدراتك الكامنة والتأهيل لسوق العمل".
وتهدف اللقاءات التي استمرت 3 أيام - عن بعد -، إلى تطوير وتشجيع الفتيات على الانخراط في سوق العمل وتوسيع قاعدة المعرفة لدى المشارِكات وتحقيق الريادة في كل المجالات بالتعرف على تقنيات ووسائل البحث عن الوظيفة وإعداد السيرة الذاتية بشكل نموذجي والاستعداد لاجتياز المقابلات الشخصية بنجاح والقدرة على الاتصال والتعامل مع الآخرين واكتشاف أهم الميول الوظيفية والقدرات المهنية.
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