تونس 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم اعتزام الرئيس التونسي قيس سعيٌد بدء زيارة إلى الجمهورية المصرية اليوم، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.وأنشغلت بتطورات الوضع الوبائي داخل البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 266 ألفا و827 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 9 آلاف و136 حالة.وسلطت صحف الجمعة الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، حيث اقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى والمقامات الإسلامية في كفل حارس.وتطرقت إلى الترحيب العربي والدولي بقرار الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني بما في ذلك استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا".وكتبت صحف تونس عن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة الجنينة عاصمة محافظة غرب دارفور في السودان إلى 132 قتيلا في ظل تحذيرات من نفاد الأدوية محليًا وتعرض المسعفين لإطلاق النار.// انتهى //13:50ت م0044