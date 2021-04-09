المدينة المنورة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأدى المصلون اليوم صلاة آخر جمعة من شهر شعبان 1442هـ في المسجد النبوي وسط أجواء روحانية ضمن الإجراءات الاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) لقاصدي المسجد النبوي الشريف .واستقبلت جميع إدارات المسجد النبوي المصلين القادمين إلى المسجد بتهيئة الأجواء الروحانية والآمنة الذين تشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، داعين المولى العزيز القدير أن يبلغهم شهر رمضان المبارك، وأن يعينهم على قيامه وصيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.// انتهى //13:51ت م0045