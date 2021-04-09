لندن 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسنقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم مناشدة القيادات السياسية في الملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا المحتجين في بلفاست إلى وقف أعمال الشغب الليلية واللجوء إلى الحوار خوفاً من تصاعد التوترات في الإقليم.وقالت إن السلطات البريطانية منحت ملجأ مؤقتا لسفير ميانمار السابق في لندن بعد أن تم منعه من دخول السفارة.وعرجت في الشأن الدولي على إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حزمة من الإجراءات للحد من أعمال العنف المتعلقة بانتشار السلاح غير المصرح والذي بات يشكل هاجسًا للحكومة الأمريكية.وتناولت صحف الجمعة تردي الأوضاع الاقتصادية في كوريا الشمالية جراء تأثيرات أزمة كرونا، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية وإغلاق الحدود، مشيرة إلى أن الرئيس كنغ جونغ دعا أعضاء حزبه إلى القيام بأعمال بطولية من أجل تخفيف معاناة الشعب.// انتهى //14:05ت م0049