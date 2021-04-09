صبيا 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسكرمت إدارة تعليم صبيا - خلال حفل افتراضي أمس، الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات، البالغ عددهم 1223 طالبًا وطالبة بمكاتب التعليم التابعة للإدارة .وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أن المتفوقين والمتفوقات يشكلون علامة فارقة في العملية التعليمية، مشددًا على أهمية التحفيز لمواصلة الإبداع بدعم من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مؤكداً أهمية بذل الجهود المخلصة للمعلمين والمعلمات في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم .// انتهى //14:06ت م0050