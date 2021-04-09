الرياض 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسبدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي بسراييفو بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين في جمهورية البوسنة والهرسك وتبلغ أكثر من 8 أطنان من التمور الفاخرة، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة للمسلمين في دول العالم خلال شهر رمضان.وأكد مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن الهدية امتداد للأعمال الخيرية التي تواصل المملكة تقديمها في شهر الخير والعطاء، وتجسيداً لدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم, مبيناً أن العمل جارٍ على توزيع هذه الشحنة على المساجد والمراكز الإسلامية في مختلف مدن البوسنة ودور اللاجئين والأسر المتعففة.يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي يعد معلماً إسلامياً بارزاً يؤمه آلاف المسلمين في الصلوات المفروضة ويقيم برامج ومناشط رمضانية متخصصة كمشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وبرامج توعوية وثقافية ورياضية يستفيد منها عموم البوسنيين.// انتهى //15:22ت م0055