اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم وزارة الصحة اليمنية في تنفيذ حملة الرش لمكافحة مرض الملاريا
الجمعة 1442/8/27 هـ الموافق 2021/04/09 م واس
عدن 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس
دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في تنفيذ حملة الرش لمكافحة مرض الملاريا في 5 مديريات بمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وتستهدف الحملة - التي تمتد 5 أيام - الوصول إلى 9 آلاف أسرة وحماية 68 ألف شخص.
يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لليمن الشقيق لدعم القطاع الصحي اليمني.
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16:04ت م
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