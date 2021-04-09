عدن 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في تنفيذ حملة الرش لمكافحة مرض الملاريا في 5 مديريات بمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.وتستهدف الحملة - التي تمتد 5 أيام - الوصول إلى 9 آلاف أسرة وحماية 68 ألف شخص.يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لليمن الشقيق لدعم القطاع الصحي اليمني.// انتهى //16:04ت م0064