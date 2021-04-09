رفحاء 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واستشهد الحركة التجارية في المتاجر وأسواق المواد الغذائية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، هذه الأيام إقبالاً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، مع توفر السلع الاستهلاكية والغذائية بشكل كبير خصوصاً الأصناف الغذائية التي تدخل في الأطباق والوجبات الرمضانية وسط إجراءات احترازية ووقائية في تلك المتاجر.ورصدت "واس" خلال جولة ميدانية "اليوم"، توفر السلع الرمضانية في أسواق محافظة رفحاء والمراكز التابعة لها وبكميات وفيرة، واستقرار في الأسعار، حيث ظهر ذلك من خلال تقديمها للعديد من العروض التنافسية مما انعكس بصورة إيجابية على مستوى الأسعار، خصوصاً للفترة قبيل دخول شهر رمضان المبارك، في ظل جهود ومتابعة الجهات المعنية ومراقبتها المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.// انتهى //16:06ت م0065