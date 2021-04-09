رام الله 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 إبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 33 وفاة و2418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2026 حالة تعاف ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات ، لافتة إلى وجود 190 مريضا في غرف العناية ، بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 583 مريضا .// انتهى //16:23ت م0066