مكة المكرمة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واستشهد أسواق الماشية بالعاصمة المقدسة هذه الأيام حركة شرائية ملحوظة وإقبالًا من المواطنين والمقيمين مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام من جميع أسواق الماشية فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها إذ تفضل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات.وشهدت "واس" خلال جولتها بسوق المواشي التزاماً كبيراً بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق الاشتراطات الصحية، حيث كثفت الجهات المختصة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولا بأول.وقال تركي اللقماني: "تعودنا على شراء الأغنام قبل حلول الشهر الفضيل نظرا لكثرة الطلب عليه مع تنوع الأكلات التي اشتهر بها أهل مكة المكرمة".من جانبه أوضح عبدالله اللهيبي أحد بائعي الأغنام أن الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيراً خلال الشهر الفضيل، وتنتعش أسواق الماشية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك وأن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.يذكر أن أمانة بالعاصمة المقدسة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالعاصمة المقدسة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي، كما أن الأمانة زادت عدد الفرق الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة مع قرب شهر رمضان المبارك.// انتهى //16:24ت م0067