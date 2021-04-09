منفذ الوديعة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسعبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 أبريل 2021م إلى 7 أبريل 2021م تحمل على متنها 247 طنًا و200 كيلوغرام، تشتمل على 3.150 كرتون تمر و2.000 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات عدن، مأرب، شبوة.تأتي المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.// انتهى =//16:25ت م0068