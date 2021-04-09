تبوك 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واستستعد المتاجر والأسواق بمنطقة تبوك منذ وقت مبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك بوفرة في المخزون الغذائي والاستهلاكي.ورصدت عدسة "واس" اليوم، خلال جولة ميدانية توافر السلع الرمضانية من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية مع تفاوت طفيف في أسعارها من مكان إلى آخر, في الأسواق ومتاجر الأغذية بتبوك وإقبال المواطنين والمقيمين عليها وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.وحرصت إدارة المراكز التجارية على توفير الخدمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر وسائل السلامة التي تتخذها تلك المراكز التجارية والتموينية من أجهزة قياس الحرارة والتأكد من وجود تطبيق توكلنا لدى المتسوقين وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف.فيما تواصل الفرق الرقابية التابعة للجهات الحكومية بالمنطقة تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق، للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //16:26ت م0069