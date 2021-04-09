عمّان 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 إبريل2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 659250 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 581170 حالة شفاء بعد تسجيل 4399 حالة إضافية، كما سجلت 81 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7646 حالة.// انتهى//17:52ت م0079