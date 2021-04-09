الأحساء 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واساستقبل معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس، وفدًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة برئاسة وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها.وجرى خلال الاستقبال مناقشة مجالات ومسارات التعاون المشترك بما يحقق الطموحات التطلعات والإسهام في تحقيق النهضة التنموية والبيئية الوطنية.واطلع الوفد على مجسم يضم المنجزات العمرانية في المدينة الجامعية، وعرض عن الهوية المؤسسية للجامعة وحصاد منجزاتها خلال عام، إلى جانب عرض عن ممكنات البحث العلمي في مجالات البيئة، والدور المرتقب لقطاع الابتكار وتنمية الأعمال وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات وكلية الحقوق في دعم المنظومة البيئية والفرص البحثية والبرامج الأكاديمية، وعدد من العروض التقديمية الأخرى.كما تجول الوفد في المعرض الدائم لمركز التميز البحثي في النخيل والتمور، ومحطة التدريب والأبحاث، والاطلاع على عدد من المنجزات البحثية الاقتصادية، والمشروعات الزراعية والبيئية النوعية.// انتهى //18:18ت م0082