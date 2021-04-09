جدة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسواصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة لها جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 92 منشأة مخالفة.وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4396 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 290 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.// انتهى //18:19ت م0083