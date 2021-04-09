بغداد 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7937 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 911376 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان ، بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14641,فيما تم تسجيل 5445 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 804772 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات إلى اليوم 91963 مصابا ,منهم 449 مصاب في العناية المركزة.// انتهى //19:13ت م0087