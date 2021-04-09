بيروت 27 شعبان 1442 هـ الموافق 9 أبريل 2021 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر الاجتماعات بسفارة المملكة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد محمد صالح .وجرى خلال اللقاء متابعة لمختلف البرامج الإنمائية خاصة المتعلقة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد ، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والجهود الأممية لما فيه مصلحة المجتمعات والإنسان.// انتهى //19:14ت م0089