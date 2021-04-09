سياسي / سفير المملكة لدى لبنان يستقبل مسؤولا أمميا
الجمعة 1442/8/27 هـ الموافق 2021/04/09 م واس
بيروت 27 شعبان 1442 هـ الموافق 9 أبريل 2021 م واس
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر الاجتماعات بسفارة المملكة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد محمد صالح .
وجرى خلال اللقاء متابعة لمختلف البرامج الإنمائية خاصة المتعلقة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد ، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والجهود الأممية لما فيه مصلحة المجتمعات والإنسان.
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19:14ت م
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