تونس 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 إبريل 2021 م واسرحبت تونس بقرار الإدارة الأمريكية "استئناف المساعدات الاقتصادية والإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة".وثمنت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم، هذه الخطوة الإيجابية، معتبرة أنها تُسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتُمكّنه من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة .كما جددت دعوتها المجموعة الدولية من أجل إعطاء دفع قوي لعملية السلام في الشرق الأوسط، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.// انتهى //19:14ت م0090