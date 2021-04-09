جيزان 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسعقدت لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة أمس، اجتماعها الـ18 -عن بعد-، الذي نظمته أمانة اللجنة.وأوضح أمين اللجنة عميد شؤون الطلاب بجامعة جازان الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أن الاجتماع أقر العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن ترفع من جودة البرامج التي تقدم للطلبة, وبحث العديد من الموضوعات، نتج عنها عدد من التوصيات منها، اعتماد تقرير ملتقى الأندية الطلابية الأول الذي نظمته جامعة الملك خالد افتراضيًا، وإقامة ملتقى الأندية الطلابية في نسخته الثانية، المزمع عقده العام القادم بجامعة الملك عبدالعزيز، واستعراض التجربة الناجحة لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود "مدونة الحقوق والواجبات الطلابية"، التي سيتم الاستفادة من تجربتها على مستوى الجامعات السعودية، والمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للقيادة والمزمع عقده في "جنيف".// انتهى //19:30ت م0095