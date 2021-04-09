المدينة المنورة 27 شعبان 1442هـ الموافق 9 إبريل 2021م واستفقد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة وجب بن علي العتيبي عدداً من المساجد والجوامع بمحافظتي العلا والعيص مطلعاً على احتياجاتها من الفرش وأعمال الصيانة والنظافة والإنشاء والمساجد التي تحتاج إلى ترميم.وأوضح العتيبي أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة للوقوف عن كثب على احتياجات الجوامع والمساجد وإدارات الدعوة والإرشاد في محافظات المنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتهيئتها بما تحتاجه من خدمات في جميع المجالات وبما يليق بقدسيتها خاصةً في هذه الظروف مع جائحة كورونا والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.// انتهى //19:59ت م0097