بيروت 27 شعبان 1442 هـ الموافق 9 أبريل 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.04%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 889.775 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 37 ألفاً و 12 سهماً، بقيمة 671 ألفاً و 719 دولاراً، نفّذت من خلال 21 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 9 ملايين و 99 ألف دولار، مقارنة مع 9 ملايين و 96 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //20:34ت م0098