رفحاء 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسطرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء أمس، 8 فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، تتضمن أنشطة استثمارية متنوعة شملت،مدينة ترفيهية، ومنتجعا، ومطعما، وثلاث كوشكات، وموقعين لنقل السيارات.وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة أن الفرص المطروحة للاستثمار تأتي ضمن حرص البلدية على تنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين للإسهام في التنمية الاقتصادية والخدمية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتلبية احتياجات الأهالي والمستثمرين، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة لتعزز جودة الخدمات، وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة من خلال تهيئة الأماكن العامة؛ لتكون متنفسًا للجميع.ودعا المستثمرين لزيارة بوابة الاستثمار البلدي "فرص" والاطلاع على جميع التفاصيل والفرص المطروحة.// انتهى //20:40ت م0100