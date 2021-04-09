عام / خادم الحرمين الشريفين يعزي الأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة
الجمعة 1442/8/27 هـ الموافق 2021/04/09 م واس
الرياض 27 شعبان 1442هـ الموافق 9 إبريل 2021م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.
وقال الملك المفدى:" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
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