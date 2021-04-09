الرياض 27 شعبان 1442هـ الموافق 9 إبريل 2021م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.وقال الملك المفدى:" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".// انتهى //21:34ت م0104