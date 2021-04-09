الرياض 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسانطلق أمس معسكر المنتخب السعودي الأول للكاراتيه الداخلي بمدينة الرياض ويستمر حتى 27 من شهر أبريل الجاري؛استعدادا للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه في مدينة لشبونة البرتغالية نهاية شهر أبريل الجاري حيث تصنف هذه البطولة ضمن البطولات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 م.ويتضمن المعسكر تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، بمشاركة 18 لاعباً جرى اختيارهم من قبل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني عبدالفتاح النجار والمدربين علي الزهراني ورضا يوسف وهم “ عماد المالكي وفهد الخثعمي وعبدالله الحربي وسعود البشير ومحمد عسيري ومشاري الزعبي وبدر العتيبي وسلطان الزهراني وماجد الخليفة وعمر العازمي وفرج الناشري وطارق حامدي ومنصور مبارك ومسفر الأسمري ومحمد الغامدي وعزام المطيري وسند سفياني ومازن الدقيل".// انتهى //21:39ت م0107