الرياض 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واستمكن ضمك من خطف ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة 25 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وافتتح ضمك أهداف المباراة عن طريق اللاعب بيليغرينو في الدقيقة 7، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم ضمك بهدف دون رد.ودخل النصر شوط المباراة الثاني باحثاً عن هدف التعديل، ونجح عبدالفتاح عسيري من تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 51، ومن كرة ثابته تمكن عبدالرحمن العبيد من تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 55، وجاء الرد من ضمك سريعاً بتسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه زيلايا في الدقيقة 56.واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني وواصل الفريقان البحث عن هدف الفوز، وبعد خطأ فادح من اللاعب سلطان الغنام سجل ضمك هدف الفوز في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب بيليغرينو .وبهذه النتيجة يصل ضمك للنقطة 27 في المركز 14، وتوقف رصيد النصر عن النقطة 36 في المركز الـ 5.// انتهى //22:29ت م0112