عنيزة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسأقامت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، أمس، حفلًا افتراضيًا لتكريم 149 طالبة لحصولهن على جائزة الشيخ عبد الله بن إبراهيم السبيعي لحفظ القرآن الكريم.وجاءت نسخة هذا العام من المسابقة، بالشراكة المجتمعية مع الإدارة، كتجربة استثنائية من خلال منصة مدرستي، حيث أسفرت النتائج المعلنة لهذا العام ١٤٤٢هـ عن فوز أربع حافظات للقرآن من مدارس التعليم العام، و20 حافظة لخمسة أجزاء من المرحلة الثانوية، و63 حافظة لخمسة أجزاء من المرحلة المتوسطة، و62 طالبة حافظة لثلاثة أجزاء من المرحلة الابتدائية.// انتهى //22:32ت م0113